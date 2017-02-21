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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۱

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری:

رونق گردشگری زمینه ساز توسعه سایر بخش ها در چهارمحال وبختیاری است

رونق گردشگری زمینه ساز توسعه سایر بخش ها در چهارمحال وبختیاری است

شهرکرد- معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری از توسعه گردشگری در این استان خبر داد و گفت: رونق گردشگری زمینه ساز توسعه سایر بخش ها در چهارمحال وبختیاری است.

گودرز امیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گردشگری چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: توسعه گردشگری در این استان از مهمترین اولویت های مسئولان استان است.

وی تاکید کرد: با توسعه گردشگری زمینه برای توسعه سایر بخش ها در این استان فراهم می شود.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید تلاش کرد برای توسعه این استان از ظرفیت های مختلف از جمله گردشگری بیشترین استفاده را برد.

وی ادامه داد: طرح های گردشگری در شهرسان فارسان باید بررسی شوند.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه توسعه باغداری از دیگر اولویت ها در این استان است، بیان کرد: با توسعه باغداری زمینه ایجاد اشتغال برای بسیاری جوانان این استان فراهم می شود.

کد مطلب 3913120

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