رونق گردشگری زمینه ساز توسعه سایر بخش ها در چهارمحال وبختیاری است

گودرز امیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گردشگری چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: توسعه گردشگری در این استان از مهمترین اولویت های مسئولان استان است.

وی تاکید کرد: با توسعه گردشگری زمینه برای توسعه سایر بخش ها در این استان فراهم می شود.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید تلاش کرد برای توسعه این استان از ظرفیت های مختلف از جمله گردشگری بیشترین استفاده را برد.

وی ادامه داد: طرح های گردشگری در شهرسان فارسان باید بررسی شوند.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه توسعه باغداری از دیگر اولویت ها در این استان است، بیان کرد: با توسعه باغداری زمینه ایجاد اشتغال برای بسیاری جوانان این استان فراهم می شود.