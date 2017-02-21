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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۸

اعلام نامزدهای جشنواره نوشتارها و وب سایت‌های موسیقی

اعلام نامزدهای جشنواره نوشتارها و وب سایت‌های موسیقی

هیات داوران ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت موسیقی در اینترنت اسامی کاندیداهای دریافت جایزه دو بخش اصلی و جنبی این رویداد موسیقایی را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت موسیقی در اینترنت متشکل از هومان اسعدی، آروین صداقت کیش، بابک خضرایی، هادی سپهری و رضا صمیم اسامی کاندیداهای دریافت جایزه دو بخش اصلی و جنبی این رویداد موسیقایی را منتشر کردند.

اسامی کاندیداهای ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت که به دبیری سجاد پور قناد برگزار شد، به شرح زیر اعلام شده است.

 بخش اصلی

بخش مقالات علمی-تحقیقی: امیرحسین رحمتی، مسعود خمسه پور و شاهین مهاجری

مقاله عمومی: سینا چراغی، علی نجفی ملکی و کامیار صلواتی

مصاحبه: فرزانه صوفی، سمانه فراهانی، سیامک قلی‌زاده و علیرضا سعیدی

یادداشت: فاطمه دانشور، سیداصغر نوربخش و بیتا یاری

گزارش: علیرضا سعیدی، بهرنگ نیک آئین و مریم درویش

نقد: سینا چراغی

ترجمه: منیره خلوتی و بهرنگ نیک آئین

بخش جنبی

مقاله عمومی: آنژلا والی، سیامک قلی‌زاده، امیر بهاری و محمد مصطفی مهربانی

مصاحبه: رضا نامجو، ندا حبیبی، امیر بهاری و بیتا یاری

یادداشت: نیوشا مزیدآبادی و بیتا یاری

گزارش: ایمان پاکنهاد و بهرنگ نیک آئین

نقد: محمـد خلیلیان

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت سه شنبه سوم اسفند ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3913131
علیرضا سعیدی

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