به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت موسیقی در اینترنت متشکل از هومان اسعدی، آروین صداقت کیش، بابک خضرایی، هادی سپهری و رضا صمیم اسامی کاندیداهای دریافت جایزه دو بخش اصلی و جنبی این رویداد موسیقایی را منتشر کردند.
اسامی کاندیداهای ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت که به دبیری سجاد پور قناد برگزار شد، به شرح زیر اعلام شده است.
بخش اصلی
بخش مقالات علمی-تحقیقی: امیرحسین رحمتی، مسعود خمسه پور و شاهین مهاجری
مقاله عمومی: سینا چراغی، علی نجفی ملکی و کامیار صلواتی
مصاحبه: فرزانه صوفی، سمانه فراهانی، سیامک قلیزاده و علیرضا سعیدی
یادداشت: فاطمه دانشور، سیداصغر نوربخش و بیتا یاری
گزارش: علیرضا سعیدی، بهرنگ نیک آئین و مریم درویش
نقد: سینا چراغی
ترجمه: منیره خلوتی و بهرنگ نیک آئین
بخش جنبی
مقاله عمومی: آنژلا والی، سیامک قلیزاده، امیر بهاری و محمد مصطفی مهربانی
مصاحبه: رضا نامجو، ندا حبیبی، امیر بهاری و بیتا یاری
یادداشت: نیوشا مزیدآبادی و بیتا یاری
گزارش: ایمان پاکنهاد و بهرنگ نیک آئین
نقد: محمـد خلیلیان
مراسم اختتامیه ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت سه شنبه سوم اسفند ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.
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