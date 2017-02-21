افتتاح مرکز بهداشتی «طبقده» ساری با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز بهداشتی- درمانی طبقده، از جمله ۶۸ مرکز بهداشتی روستایی است که صبح سه شنبه با حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مازندران به بهره برداری رسید.

زمین این مرکز توسط خیرین اهداء شد و عملیات ساخت و تجهیز آن و دیگر مراکز جامع سلامت روستایی توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفته است.

مرکز بهداشتی – درمانی روستای پنبه چوله هم دقایقی دیگر با حضور وزیر بهداشت، استاندار ، رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از مدیران و فرماندار میاندورود افتتاح می شود.



بنابر این گزارش ، مقرر است تا پایان دولت اعتدال ۱۲۷ مرکز بهداشتی در استان ساخته ‌شود، در عین حال۲۱۲ مرکز بهداشتی نیز در این دولت بهسازی و توسعه داده شد ؛ هزینه ساخت هر مرکز بهداشتی ۶۰۰ میلیون تومان بوده که با تکمیل تجهیزات به ۷۵۰ میلیون تومان می رسد.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همچنین امروز در این سفر قرار است همزمان ۶۵۷ پروژه حوزه سلامت کشور که شامل ۳۵۰ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی است را به صورت متمرکز در مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‎ با همکاری ۴۷ دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در ۲۸ استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح کند.

بهره برداری از مراکز بهداشتی ایزدشهر و در پایان کلینیک ویژه درمانی نور با دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت به مازندران است.