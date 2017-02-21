شهرام هروی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه در نظر داشتیم دور جدید تمرینات را از روز چهارشنبه آغاز کنیم که به دلیل اهمیت برگزاری هفته های پایانی لیگ، کاراته کاها در اختیار تیم های خود قرار دادیم تا در تمرینات و مسابقات لیگ شرکت کنند.

وی افزود: رقابتهای مرحله دوم انتخابی تیم ملی در شرایط فنی خوبی برگزار شد و شاهد مبارزات بسیار جذاب، دیدنی، شفاف و بدون هیچ‌گونه حاشیه‌ای برگزار شد. زمانی که برای حضور در اردو فقط نفرات اول مدنظر قرار می گیرند، حساسیت ها بالا می رود و تلاش هم این بود که مسابقات با کمترین نقص و قضاوت خوب داروان برگزار شود.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: ۱۷ بهمن ماه رقابتهای انتخابی تیم ملی با حضور ۲۱ کاراته کای برتر مرحله اول و دوم رقابتهای انتخابی و مدال آوران مسابقات جهانی اتریش در مرحله سوم برگزار خواهد شد.

هروی افزود: برای انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی سه اولویت در نظر گرفته ایم که اولویت نخست، نفرات برتر مسابقات ۱۷ اسفندماه خواهد بود. اگر تیم ملی فروردین ماه به کاراته وان مراکش اعزام شود، نتایج این تورنمنت اولویت دوم است و نظر کادر فنی نیز به عنوان سومین اولویت مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی در مورد تعداد کاراته کاهایی که ۱۷ اسفندماه به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد، گفت: نفرات اول تمامی اوزان به عنوان اولویت نخست و نفرات دوم هر وزن به همراه شش کاراته کا با نظر کادر فنی به اردو دعوت شده و از ابتدای سال آینده تمرینات تیم ملی آغاز خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کاراته در پایان با هشدار به مدعیان حضور در تیم ملی گفت: هر کاراته کایی که قصد رسیدن به پیراهن تیم ملی را دارد، باید در مرحله سوم رقابتهای انتخابی تیم ملی (۱۷ اسفندماه) به عنوان نخست وزن خود دست پیدا کند. دعوت از شش کاراته با نظر فنی و بستگی به نفرات اول و دوم اوزان مختلف دارد. این احتمال هم وجود دارد که کسب دعوت نشود.

تیم ملی کاراته برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسلامی آماده خواهد شد.