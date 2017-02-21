افتتاح ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی سراسر کشور در ساری

به گزارش خبرنگار مهر،حسن قاضی زاده هاشمی دوشنبه شب به مازندران سفر کرد و آیین افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشی از دقایقی قبل به صورت همزمان در ساری آغاز شد.

بنابر این گزارش ، مقرر است تا پایان دولت اعتدال ۱۲۷ مرکز بهداشتی در استان ساخته ‌شود، در عین حال۲۱۲ مرکز بهداشتی نیز در این دولت بهسازی و توسعه داده شد ؛ هزینه ساخت هر مرکز بهداشتی ۶۰۰ میلیون تومان بوده که با تکمیل تجهیزات به ۷۵۰ میلیون تومان می رسد.

بهره برداری از مراکز بهداشتی ایزدشهر و در پایان کلینیک ویژه درمانی نور با دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت به مازندران است.

گفتنی است؛ مجموع هزینه تمام‌شده برای ۶۵۷ پروژه یاد شده ، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است در عین حال مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در مازندران نیز در گستره وسیعی از استان که شامل روستاهای تابعه شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری، جویبار، قائم‌شهر، سوادکوه، آمل، بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور، نوشهر، تنکابن، عباس‎آباد، چالوس و رامسر هستند ، با هزینه تمام‌شده حدود ۵۱ میلیارد تومان ساخته و به بهره برداری رسید.

همچنین صبح سه شنبه مرکز بهداشتی و درمانی پنبه چوله با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید زمین این مرکز توسط خیرین اهداء شد و عملیات ساخت و تجهیز آن و دیگر مراکز جامع سلامت روستایی توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفته است.