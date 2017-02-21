تأکید مجدد «برلین» بر لزوم خروج پناهجویان افغانستانی از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «توماس دمیزیر» وزیر کشور آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی آ ار د اظهار داشت: انتظار داریم در شرایط کنونی پناهجویان افغانستانی به کشور خود بازگردند.

وی در ادامه افزود: بارها وزارت دفاع از ما خواسته تا برای بازگرداندن پناهجویان افغانستانی دست به اقدام بزنیم، اما ما خواهان آن هستیم که در وهله اول آنها به صورت داوطلبانه خاک آلمان را ترک کنند.

وزیر کشور آلمان همچنین خاطر نشان کرد: شماری از پناهجویان با طرح اینکه افغانستان هنوز به ثبات نرسیده حاضر به خروج از آلمان نیستند.

این مقام آلمانی با بیان اینکه شرایط کنونی افغانستان از ثبات نسبی برخوردار است، اضافه کرد: ما نمی توانیم بیش از این پذیرای پناهجویان افغانی باشیم و در صورت لزوم دست به اقدامات جدی تر در این زمینه خواهیم زد.