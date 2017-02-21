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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

وزیر بهداشت به خراسان جنوبی سفر می کند

وزیر بهداشت به خراسان جنوبی سفر می کند

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: وزیر بهداشت هفته آینده به خراسان جنوبی سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی صبح سه شنبه در پنجمین همایش پژوهش در توسعه با محوریت سلامت سالمندان در بیرجند بیان کرد: وزیر بهداشت طی هفته آینده به خراسان جنوبی سفر کرده و دو پروژه برزگ درمانی را افتتاح می کند.

وی ادامه داد: در این سفر بیمارستان رازی بیرجند و مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی بیرجند به بهره برداری می رسد.

قائمی ادامه داد: امید است با افتتاح این پروژه ها گامی بزرگ در توسعه درمان استان برداشته شود.

وی با بیان اینکه ما در کنار درمان دو حوزه تحقیق و پژوهش را مورد توجه قرار داده ایم٬ گفت: اگر به دنبال ارتقا درمان هستیم باید به این دو حوزه نیز توجه کنیم.

کد مطلب 3913153

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