جودوکار ملی پوش جراحی شد/ بازگشت صفویه از دو ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صفویه که دو ماه پیش در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شده بود، روز گذشته در بیمارستان کسری تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت.

طبق نظر پزشک معالج، عمل جراحی صفویه به خوبی انجام شده و وی باید دو ماه دوره نقاهت را پشت سر بگذارد. پس از این مدت نیز با تمهیدات لازم و تمرینات مناسب تمرینات، به اردوی تیم ملی بازخواهد گشت.

رامین صفویه قهرمان سابق نوجوانان و جوانان آسیا از امیدهای تیم ملی جودو است که امید می رود فدراسیون جودو با پیگیری مناسب امور درمانی، زمینه بازگشت به تمرینات را برای وی فراهم کند.

صفویه امروز از بیمارستان مرخص خواهد شد.