به گزارش خبرنگار مهر، طبق صلاحدید کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، تنها دو مرحله اردوی آماده‌سازی تا رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ آبادان در دستور کار فرنگی‌کاران قرار دارد که نخستین مرحله از امروز در خانه کشتی تهران آغاز شد.

بر این اساس ۲۷ فرنگی کار از امروز تمرینات خود را استارت زدند که این مرحله از تمرینات تا روز ۱۵ اسفند ماه جریان خواهد داشت. طبق برنامه کادر فنی، اردونشینان استراحتی کوتاه را در دستور کار دارند و سپس اردوی دوم و پایانی را تا زمان اعزام به جام جهانی در خانه کشتی پیگیری خواهند کرد.

سرمربیگری تیم ملی ایران بر عهده علی اشکانی، مربی جوان و آینده دار کشتی فرنگی است که مطمئنا از تمام توان و تجربه خود برای کسب نتیجه ای مطلوب بهره خواهد برد تا بار سنگین انتقادات را از روی دوش خود بردارد. او به خوبی می داند، ناکامی در جام جهانی، مساوی است با حمله منتقدانی که مدتهاست سکوت کرده و منتظر ماندند تا کشتی فرنگی متحمل شکست شود.

اشکانی محکوم به پیروزی است، چراکه اعضای شورای فنی پیش از این ثابت کردند حمایت‌هایشان ظاهری است و با کوچکترین لغزشی از سوی این سرمربی جوان، به راحتی تنها گزینه منتخب خودشان را هم در تیررس قرار داده و قربانی می‌کنند!

البته حمیدرضا اسماعیل نژاد، مهرزاد اسفندیاری فر، محمدعلی چمیانی، داود گیل نیرنگ و امین عسگر پور نیز به عنوان مربیان کادر فنی در کنار علی اشکانی حضور خواهند داشت تا تیم ملی بتواند بهترین نتیجه را در جام جهانی کسب کند.

به هر حال ۲۷ فرنگی کار از امروز در خانه کشتی اردو زدند تا بهترین و آماده ترین نفرات، انتخاب و راهی جام جهانی شود. بنا بر این گزارش اسامی اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران) سامان عبدولی (خوزستان) مصیب اکبری (تهران)

۶۶ کیلوگرم: امین سوری (خوزستان) علی ارسلان (مازندران) مهدی زیدوند- محمد الیاسی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) محمدعلی گرایی (فارس) فرشاد بلفکه (لرستان)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی و رسول گرمسیری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) پیام بویری (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رامین طاهری (خوزستان) کیوان رضایی (فارس)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (زنجان) مهدی فلاح (تهران) سامان عزیزی (کردستان)

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) شهاب قوره جیلی (تهران)

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۷ میلادی در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه با حضور ۸ کشور برتر دنیا در شهر آبادان برگزار می شود.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی تیم های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به عنوان ۸ کشور برتر کشتی فرنگی جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت که قرار است طی دو روز در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم بروند.