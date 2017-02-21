نمایشگاه سراسری کتاب در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب صبح سه شنبه با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در محل دائمی نمایشگاه‌ های بین ‌المللی قزوین گشایش یافت.

اکبر اسکندری نژاد در حا شیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین، ٣١٤ ناشر با ٤٥ هزار و ٥٣٢ عنوان کتاب حضور دارند و علاقمندان می ‌توانند هر روز از ساعت ٩ تا ١٢ و ١٦ تا ٢١ از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه، نشست‌های تخصصی کتاب، شب شعر، جشن امضای کتاب، رونمایی و نقد کتاب در نظر گرفته شده که بر اساس برنامه ای که در نمایشگاه اعلام می شود، از ساعت ١٦ تا ٢٠ با حضور چهره‌ های شناخته شده حوزه فرهنگ برگزار می شود.

اسکندری نژاد تصریح کرد: همچنین برنامه های متنوعی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش برای آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی در نوبت صبح در نظر گرفته شده است.

یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین با ٣٠ درصد تخفیف آثار خود را ارائه می کند و تا ٧ اسفندماه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.