طرح جامع مدیریت پسماندهای استان ایلام در دست تهیه است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی امروز در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان که در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار شد، به نحوه دفن غیربهداشتی پسماندها و مشکلات زیست محیطی حاصل از آن انتقاد و ابراز داشت: تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای استان در حال تهیه و در تعدادی از شهرستان ها در حال نهایی شدن است.

وی در خصوص مطب های پزشکی که حاضر به پرداخت عوارض جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های عفونی نیستند، ابراز داشت: ضمن تذکر مجدد به این مطب ها، چنانچه نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکرده اند، طبق مقررات با آنان برخورد شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خطاب به شهرداران استان گفت: با عملکرد بهینه خود، اعتماد مسؤلان کشور را نسبت به شهرداری ها ارتقاء دهید.

وی با اشاره به مشکلات پسماندها در شهرستان چرداول ابراز داشت: نهایی شدن مکانیابی و دفع بهداشتی پسماندها در این شهرستان در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

لازم به ذکر است مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت پسماند استان با استفاده از سامانه GIS در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.