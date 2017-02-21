آلودگی هوای کرج از مرز هشدار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۶۰ است که حکایت از ناسالم بودن هوا برای همه گروهها دارد.
شاخص کیفیت هوای شهرستان فردیس ۱۳۴ اعلامشده که برای گروههای حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.
شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد با قرار گرفتن روی عدد ۱۳۷ نشان از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروههای حساس دارد.
در این گزارش به وضعیت هوای دیگر شهرستانها اشارهای نشده است.
گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروهها ناسالم میشود.
به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابلتوجه بیماریهای قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابلتوجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه میکنند افراد مبتلابه این بیماریها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند
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