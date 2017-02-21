  1. استانها
  2. ایلام
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۰

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام:

حفظ و احیای منابع طبیعی ایلام نیازمند فرهنگ سازی است

حفظ و احیای منابع طبیعی ایلام نیازمند فرهنگ سازی است

ایلام-مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: حفظ و احیای منابع طبیعی ایلام نیازمند فرهنگ سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی امروز  در جلسه بررسی راهکارهای همکاری آموزش و پرورش استان برای توسعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی اظهار داشت: همکاری در زمینه ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی با بهره‌گیری از توان فرهنگیان و دانش‌آموزان  یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام است.

وی افزود: ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در بین دانش‌آموزان می‌تواند زمینه ‌ساز توسعه و حفاظت بهینه از منابع طبیعی و افزایش توجه به طبیعت خدادادی در سطح استان باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در این جلسه با اشاره به نقش و اهمیت منابع طبیعی در جوامع بشری گفت: یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه هرکشوری اهمیت و توجه مردم آن منطقه نسبت به حفظ منابع ملی و طبیعی است چرا که منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی باید برای نسل‌های بعدی هم حفظ شود.

علی بیرانوند با اشاره به نقش موثر طبیعت در زندگی امروزه تصریح کرد: باید در برخورد با طبیعت و بهره‌برداری از آن به توان اکولوژیکی آن توجه جدی داشت و از تخریب اکوسیستم به بهانه‌های مختلف خودداری کرد.

کد مطلب 3913175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها