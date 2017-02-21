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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۵

مدیرکل گمرک بوشهر:

سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا درگمرک بوشهر راه‌اندازی شد

سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا درگمرک بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر - ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه لجستیک و خدمات پس از ترخیص کالا در گمرک بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نوروزی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: راه اندازی این سامانه در ادامه اجرای پروژه بزرگ پیاده سازی گمرک الکترونیک و سامانه جامع امور گمرکی است.

وی افزود:  با راه اندازی این سامانه شرکت‌های حمل و نقل موظف خواهند شد به صورت الکترونیک حامل‌های مورد نظر را برای محموله‌ای مشخص، به گمرک معرفی کنند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر اضافه کرد: یکی از مزیت‌هایی راه‌اندازی این سامانه این است که گزارش کامل حامل‌هایی که برای ورود به گمرک در صف انتظار و یا در مسیر خروج از گمرک قرار دارند به صورت برخط و لحظه‌ای در اختیار گمرک قرار می‌دهد، در صورتی که این مهم در گذشته برای گمرک وجود نداشت.

نوروزی اضافه کرد:  با راه‌اندازی این سامانه اسناد کاغذی که قابلیت تغییر و از بین رفتن دارند، کمتر  در گمرک مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه در راستای تکریم اربابان رجوع و صاحبان کالا راه اندازی شده است، گفت: با ایجاد این سامانه اطلاعات پروانه و مراحل توزین و عملیات خروج کالا به صورت شفاف در اختیار صاحبان کالا  قرار می گیرد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر یادآور شد: همچنین ایجاد این سامانه کمک شایانی برای تشخیص کالاهایی که به‌صورت قانونی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند را برای دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامی فراهم می‌کند.

کد مطلب 3913179

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