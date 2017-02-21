موتورسیکلت پرنده ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت Hoversurf تولید کننده این فناوری خارق العاده، وسیله نقلیه هوایی تک سرنشین ساخته که می تواند فرد را در آسمان حرکت دهد.

برای ساخت این هاوربایک که Scorpion-۳ نام دارد، طرح یک موتورسیکلت استاندارد با فناوری کواد کوپتر ترکیب شده است. کاربران با این وسیله نقلیه می توانند در هوا مانورهایی را انجام دهند.

این هاوربایک که می توان آن را یک کوادکوپتر سرنشین دار نیز نامید، دارای مکانیسم ایمنی است که حداکثر سرعت و اتفاع از سطح زمین را برای پیشگیری از سوانح محدود می کند.

سازندگان Scorpion-۳ ادعا می کنند این وسیله نقلیه قابلیت حمل حدود ۱۲۰ کیلوگرم و حرکت ۳۰ مایل در ساعت را دارد. همچنین هاوربایک می تواند تا ۲۷ دقیقه بالای سطح زمین بماند.