به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم گفت: مباحث ازدواج و طلاق به یک چالش جدی و معضل مهم اجتماعی مبدل شده است.

وی خانواده سالم را مهمترین رکن یک جامعه معرفی کرد و گفت: کاهش ازدواج‌ و افزایش طلاق‌ در جامعه نشان دهنده آسیب پذیری و بیماری آن جامعه است.

ضرورت کاربردی سازی آموزش‌های اجتماعی

استاندار قم تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها را سبب ترغیب جوانان دانست و گفت: برای تقویت و دلگرمی برای ایجاد سمن‌ها هزینه‌های مراحل اخذ مجوز و استعلام سوء پیشینه و ترک اعتیاد را برعهده می‌گیریم.

وی مردمی کردن امر ازدواج را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی به تنهایی قادر به کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه ازدواج نیستند.

صادقی حضور مردم در اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و افزود: محور و علت تامه رشد و تعالی اقتصاد کشور مردم هستند.

استاندار قم مبارزه با مسائل اجتماعی را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: تنها با ایجاد چند کلاس آموزشی و توزیع کتاب و سی دی نمی‌توان مسائل و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.

صادقی آموزش‌های مرتبط با خانواده را مهم دانست و گفت: این آموزش‌ها تا زمانی که تبدیل به مهارت‌های اجتماعی نشده و در زندگی جاری نشود فایده‌ای ندارد.

لزوم دوری از رفتارهای شبهه ناک انتخاباتی

استاندار قم وجود آمار ۵۰ درصد طلاق در ۵ سال اول زندگی را تأسف بار اعلام کرد و گفت: مردم باید با سبک زندگی مطلوب و اسلامی آشنا شوند.

صادقی در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال آینده بیان کرد: مدیران استان باید از هرگونه فعالیت و رفتار شبهه ناک انتخاباتی برحذر باشند.

وی با بیان اینکه برگزار کنندکان انتخابات ملزم به اجرای قانون هستند، گفت: هرکس که مدعی برگزاری انتخابات است در قبال سالم برگزار شدن انتخابات مسئول است تا کسی نتواند بی جهت ایراد بگیرد.