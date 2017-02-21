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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۲

استاندار قم:

دولت بدون همراهی مردم نمی‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد

دولت بدون همراهی مردم نمی‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد

قم - استاندار قم مسائل ازدواج را از چالشی ترین حوزه اجتماعی کشور دانست و گفت: دستگاه‌های دولتی بدون همراهی و کمک ظرفیت‌های مردمی نمی‌توانند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم گفت: مباحث ازدواج و طلاق به یک چالش جدی و معضل مهم اجتماعی مبدل شده است.

وی خانواده سالم را مهمترین رکن یک جامعه معرفی کرد و گفت: کاهش ازدواج‌ و افزایش طلاق‌ در جامعه نشان دهنده آسیب پذیری و بیماری آن جامعه است.

ضرورت کاربردی سازی آموزش‌های اجتماعی

استاندار قم تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها را سبب ترغیب جوانان دانست و گفت: برای تقویت و دلگرمی برای ایجاد سمن‌ها هزینه‌های مراحل اخذ مجوز و استعلام سوء پیشینه و ترک اعتیاد را برعهده می‌گیریم.

وی مردمی کردن امر ازدواج را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی به تنهایی قادر به کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه ازدواج نیستند.

صادقی حضور مردم در اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و افزود: محور و علت تامه رشد و تعالی اقتصاد کشور مردم هستند.

استاندار قم مبارزه با مسائل اجتماعی را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت: تنها با ایجاد چند کلاس آموزشی و توزیع کتاب و سی دی نمی‌توان مسائل و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.

صادقی آموزش‌های مرتبط با خانواده را مهم دانست و گفت: این آموزش‌ها تا زمانی که تبدیل به مهارت‌های اجتماعی نشده و در زندگی جاری نشود فایده‌ای ندارد.

لزوم دوری از رفتارهای شبهه ناک انتخاباتی

استاندار قم وجود آمار ۵۰ درصد طلاق در ۵ سال اول زندگی را تأسف بار اعلام کرد و گفت: مردم باید با سبک زندگی مطلوب و اسلامی آشنا شوند.

صادقی در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال آینده بیان کرد: مدیران استان باید از هرگونه فعالیت و رفتار شبهه ناک انتخاباتی برحذر باشند.

وی با بیان اینکه برگزار کنندکان انتخابات ملزم به اجرای قانون هستند، گفت: هرکس که مدعی برگزاری انتخابات است در قبال سالم برگزار شدن انتخابات مسئول است تا کسی نتواند بی جهت ایراد بگیرد.

کد مطلب 3913187

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