اصلاحات دفترچه کنکور ارشد ۹۶ منتشر شد/ افزودن «مدیریت کسب و کار»

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصلاحات مواد آزمون و رشته های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، دو رشته «مدیریت کسب و کار»و «امور فرهنگی» به مجموعه رشته ها اضافه شدند.

همچنین ضرایب جدید برخی از رشته های کارشناسی ارشد هم در دفترچه راهنمای ثبت نام اعلام شد.

برای رشته مهندسی کامپیوتر گرایش های شبکه های کامپیوتری و رایانش امن (کد ۱۲۷۷) علاوه بر کد رشته امتحانی ۱۲۷۷ (مهندسی کامپیوتر) از کد رشته امتحانی ۱۲۷۶ (مهندسی فناوری اطلاعات) نیز پذیرش انجام خواهد شد.

داوطلبان باید دروس زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب ۱، دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) با ضریب ۴، مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) با ضریب ۲ و معماری کامپیوتر با ضریب ۱ را امتحان دهند.

ضمناً ظرفیت پذیرش در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش های شبکه های کامپیوتری و رایانش امن ۵۰ درصد از بین داوطلبان کد رشته امتحانی ۱۲۷۶ و ۵۰ درصد از بین داوطلبان کد رشته امتحانی ۱۲۷۷ انجام خواهد شد.

در کد رشته امتحانی ۱۲۷۷ درس شماره ۲ شامل ریاضیات (ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته) به ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال مهندسی، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته) با ضریب اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام تغییر یافته است.

* تذکر مهم: با توجه به تغییر برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش های شبکه های کامپیوتری و رایانش امن در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷ صرفاً از رشته امتحانی مهندسی کامپیوتر (کد ۱۲۷۷) پذیرش دانشجو خواهند داشت.

در کد رشته امتحانی ۱۱۳۳ (مجموعه روانشناسی) ضریب درس امتحانی ششم (روانشناسی بالینی) برای رشته روانشناسی تربیتی از دو (۲) به صفر (۰) تغییر می یابد.

با توجه به مصوبات شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی، مبنی بر منسوخ شدن برنامه درسی رشته «مدیریت اجرایی»، در آزمون سال ۱۳۹۶ در کد رشته ۱۱۴۸ (مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری) داوطلبان علاوه بر دروس امتحانی ۲ و ۳ در جلسه آزمون پس از دریافت دفترچه سؤال می توانند یک مجموعه را به صورت انتخابی پاسخ دهند.

این داوطلبان می توانند از بین مجموعه دروس تخصصی مدیریت (شامل: دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی با ضریب ۲، نظریه های عمومی مدیریت با ضریب ۲ و زبان فارسی با ضریب ۱) و مجموعه دروس ریاضی (شامل: ریاضیات عمومی ۱ و ۲ دوره فنی و مهندسی با ضریب ۲) یک مجموعه را به صورت انتخابی پاسخ دهند.

توضیحات تکمیلی برای داوطلبان رشته امتحانی ۱۱۴۸ (مدیریت کسب و کار و امور شهری) در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ نیز اعلام شده است.

با توجه به منسوخ شدن رشته «مدیریت اجرایی» و تبدیل آن بر اساس مصوبات شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی، به رشته «مدیریت کسب و کار»، ظرفیت سنوات گذشته رشته مدیریت اجرایی به گرایش های مختلف «مدیریت کسب و کار» اضافه خواهد شد.

داوطلبان متقاضی رشته «مدیریت کسب و کار» و گرایش های مربوطه از بین دروس مجموعه دروس تخصصی (۱)، شامل (دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی، نظریه های عمومی مدیریت و زبان فارسی) و مجموعه دروس تخصصی (۲) شامل (ریاضیات عمومی ۱ و ۲ دوره فنی و مهندسی) فقط یک مجموعه را مطابق جدول بند ۳ به اختیار امتحان خواهند داد.

تعداد سؤال ها و زمان پاسخگویی برای رشته «مدیریت کسب و کار» در تمامی گرایش ها

نمرات دروس مختلف در این رشته بر اساس روش های علمی تراز و نمره کل سازی انجام خواهد شد.

موارد فوق شامل رشته «مدیریت امور شهری» نخواهد شد و سنجش و پذیرش این رشته مطابق با دروس و ضرایب اعلام شده در دفترچه راهنما خواهد بود که مجدداً در این جدول درج شده است.

کد رشته امتحانی ۱۱۴۵ (مجموعه امور فرهنگی) هم به مجموعه رشته های آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ اضافه شد.

داوطلبان متقاضی شرکت در رشته امتحانی «امور فرهنگی» می توانند با مراجعه به سایت سازمان نسبت به ثبت نام در این رشته با مواد آزمون و گرایش های زیر اقدام کنند. لازم به ذکر است پذیرش در این رشته به صورت شناور و صرفاً برای دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.

داوطلبانی که ثبت نام خود را انجام داده اند میتوانند تا ساعت ۲۴ سوم اسفندماه نسبت به ویرایش و اصلاح ثبت نام خود اقدام و کد مذکور را علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی خود انتخاب کنند.

داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند نیز در صورت تمایل می توانند تا پایان روز سه شنبه سوم اسفند نسبت به ثبت نام خود اقدام و کد رشته امتحانی مذکور را به عنوان رشته امتحانی دوم انتخاب کنند.