به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان در نظر دارد اردوی آماده سازی تیم اعزامی به جام رومن دیمیتریف روسیه را از روز ۵ اسفندماه برپا کند.
بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به این رقابت ها ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران)
۵۵ کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران)
۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۶۶ کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)
۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی (مازندران)
۸۴ کیلوگرم: آرش نیرآبادی (گلستان)
۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان)
۱۲۰ کیلوگرم: نیما باستی (تهران) نعیم حسن زاده (مازندران)
سرمربی: تقی اکبرنژاد
مربیان: محمود حسن نیا (مازندران) مهدی قاسمی جو (تهران)
سرپرست: پرویز عالی
رقابت های جام رومن دیمیتریف روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار میشود.
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