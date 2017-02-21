به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان در نظر دارد اردوی آماده سازی تیم اعزامی به جام رومن دیمیتریف روسیه را از روز ۵ اسفندماه برپا کند.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به این رقابت ها ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران)

۵۵ کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۶۶ کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی (مازندران)

۸۴ کیلوگرم: آرش نیرآبادی (گلستان)

۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان)

۱۲۰ کیلوگرم: نیما باستی (تهران) نعیم حسن زاده (مازندران)

سرمربی: تقی اکبرنژاد

مربیان: محمود حسن نیا (مازندران) مهدی قاسمی جو (تهران)

سرپرست: پرویز عالی

رقابت های جام رومن دیمیتریف روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می‌شود.