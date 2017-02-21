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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

تیم کشتی آزاد جوانان ایران به روسیه اعزام می‌شود

تیم کشتی آزاد جوانان ایران به روسیه اعزام می‌شود

تیم منتخب کشتی آزاد جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام «رومن دیمیتریف» راهی روسیه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان در نظر دارد اردوی آماده سازی تیم اعزامی به جام رومن دیمیتریف روسیه را از روز ۵ اسفندماه برپا کند.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به این رقابت ها ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علی فاتحی (تهران) امیر پرسته (مازندران)

۵۵ کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۶۶ کیلوگرم: فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی (مازندران)

۸۴ کیلوگرم: آرش نیرآبادی (گلستان)

۹۶ کیلوگرم: دانیال شریعتی (همدان)

۱۲۰ کیلوگرم: نیما باستی (تهران) نعیم حسن زاده (مازندران)

سرمربی: تقی اکبرنژاد

مربیان: محمود حسن نیا (مازندران) مهدی قاسمی جو (تهران)

سرپرست: پرویز عالی

رقابت های جام رومن دیمیتریف روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3913195

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