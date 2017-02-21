راه حل عبدالکریمی افلاطونی است/ لزوماً نیازمند فیلسوف ناجی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد غلامرضاکاشی، پژوهشگر حوزه سیاسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» که در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد گفت: بحث کتاب ناظر به این است که ما دچار یک فروبستگی رادیکال شده‌ایم. این فروبستگی که فروبستگی فکری است به فروبستگی‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و ... منجر شده است که اگر آن گره مرکزی گشوده شود، دیگر گره‌ها خود به خود باز خواهند شد. اما آن گره، مواجه شدن ما با هستی است و در واقع مواجه شدن ما با هستی است که آن را از دست داده‌ایم.

وی در ادامه گفت: نویسنده دو مانع برای این گشایش اشاره می‌کند؛ یک جبهه، جبهه سوبژکتیویسم است که حاصل تکنولوژی غربی است که راه به یک نیهیلیسم مهلک می‌برد. مانع دیگر سنت تئولوژیکی است که از نظر نویسنده عمر آن به پایان رسیده و باید از آن فراتر رفت. اگر من هم می خواهم طرح معضل دوران خود را بکنم شاید به دیدگاه نویسنده می رسیدم.

کاشی افزود: مساله در جایی است که می خواهد راهی برای فرار از معضل باشد که برای من تأمل‌برانگیز است. چرا که این راه حل افلاطونی است. گویا ما در غار افلاطونی زندگی می‌کنیم که درگیر سایه‌ها و سنت هستیم و بنابراین باید منتظر فیلسوفی باشیم که از غار بیرون برود و چشمش به دنیای واقعی گشوده شود و ما را از این وضع خارج کند.

وی گفت: در بسیاری بخش های از کتاب امر مطلق را در ذهن خواننده متبادر می کند که لازمه‌اش یک امر استعلایی است که از دست همه ساکنان این غار برنمی‌آید و چشم امید ما به این نخبگانی است که ما را از شر این سایه‌ها رها کند. البته من این باب را مسدود نمی‌دانم شاید آن فیلسوف افلاطونی خود آقای عبدالکریمی باشد که می‌خواهد ما را از این وضعیت نجات دهد.

کاشی در ادامه با اشاره به دیدگاه های افلاطون گفت: در صورتی که افلاطون باب دیگری را می‌گشاید. در این نوع الگو ما سایه نشینان از حقیقت محرومیم و باید منتظر ناجی باشیم. اما اهل سیاست، به جای دیگر، یعنی همان جهان سایه‌ها هم امید می بندند. یعنی راهی جمعی و توام با کنش روزمره برای وصول همان حقیقت نامشروط گشوده شدنی وجود دارد و البته این هم افلاطونی است. همانطور که می دانید افلاطون در جمهوری آن چیزی را مورد نظر دارد که به تعبیری همان سایه‌ها و یا غار افلاطون نامیده می‌شود. اما افلاطون در رساله «ضیافت» درباره عشق سخن می‌گوید و در واقع سقراط وارد جلسه‌ای می‌شود که جلسه شرابخواری و بدمستی است. سرآغاز و نقطه آغاز عشق است.

وی یادآور شد: این به معنای عینی ترین عشق است. این اتفاق طبیعی در متن زندگی عوامانه ترین مردم وجود دارد. در متن این عشق، عشق به همسایه و دیگری و ... شکل می‌گیرد و سرانجام این دوست داشتن به عنوان یک سرمایه روزمره مردم شکل می‌گیرد. به جای اینکه یک ایده باشد یک تجربه زیسته در متن زندگی مردم است. آنچه میان همگان و در تجربه روزمره سیاسی و عینی‌شان دیده می‌شود، اگر جهت دهی شود لزوماً نیازمند فیلسوفی که ناجی باشد و ما را بخواهد به هستی برساند، نیست. این معنا درست همان مفهومی است که هانا آرنت در جلوی هایدگر می‌گذارد.

وی گفت: ضیافت افلاطون نگاه دوست داشتن با یکدیگر را ترویج داد. ما یک سری روشنفکران داریم که هر چند از آن ماست را بی‌اعتبار می‌کنند. اما دکتر عبدالکریمی هم یک مقدار از این روشنفکران جلوتر رفته است و منتظر دعوت آن فیلسوف نمی‌ماند که بیاید و به همه آن ابژه‌های بی‌معنا، معنا دهد. اما باید بگویم درکنار همین سایه‌ها، پویش‌هایی وجود دارد که باید همه آنها را دید. همین سنت تئولوژیک سنتی نیست که تا ظهور آن فیلسوف آن را ببندیم، بلکه در این سنت پویش‌هایی وجود دارد که باید شناسایی شود. مانند همین که این سنت به خدایی متشخص معتقد است که رویت ناپذیر است.