برنامه ریزی برای توسعه گردشگری میامی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی کریمی صبح سه شنبه در نشستی با حضور اعضای شورای شهر و جمعی از سرمایه گذاران در محل فرمانداری میامی با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیت ها و قابلیت های بسیار مطلوب در حوزه گردشگری است، ابراز داشت: طرح های اقتصادی و صنعتی بی شماری در میامی وجود دارد که با جذب سرمایه گذار می توان در راه ساخت و بهره برداری از آنها گام های موثری برداشت تا شاهد ارتقای سطح اقتصادی منطقه باشیم.

وی افزود: هر طرح دارای چند فصل مهم، حقوقی و مدیریتی و بحث دوم بازار است که حساس ترین قسمت هر طرح محسوب می شود که سرمایه گذار باید بازار هدف و متقاضی خرید خود را شناسایی کند تا در زمان بهره برداری و ارائه محصول به بازار با چالش مواجه نشود.

فرماندار میامی با بیان اینکه هر طرح اقتصادی که نیاز به عملیاتی شدن دارد باید جامع، کامل و دقیق باشد، ابراز داشت: سرمایه گذارن باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که طرح های اقتصادی به عنوان سنگ بنای یک مجموعه به شمارمی روند که باید در اجرای آنها با مشارکت دستگاه های اجرایی صورت گیرد پیشرفت هر شهرستان به عوامل اقتصادی آن منتهی می شود لذا اگر در برهه نخست به این زیرساخت ها توجه شود می توانیم در راستای پیشرفت و توسعه موثر عمل کنیم.

کریمی در ادامه تصریح کرد: میامی از قابلیت های گردشگر پذیری، معدنی، کشاورزی و صنعتی برخوردار است که جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف می تواند توسعه پایدار و اشتغال را در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل را، تحقق بخشد.

وی افزود: گردشگری صنعت پاکی به شمار می رود که با توسعه آن می توان به رونق اقتصادی رسید لذا باید در گام نخست نقشه راهی را ترسیم کرد تا بر طبق آن بتوانند بخش خصوصی و سرمایه گذاران به این بخش ورود کنند تا بتوان با حمایت از سرمایه گذاران در راستای پیشرفت گام موثر برداشت.