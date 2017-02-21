به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز بعدازظهر سه شنبه در خلال دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی با مدیران دستگاه های اجرایی، فعالان گردشگری و سمن های این حوزه سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به داشته های این دیار در زمینه ظرفیت های بالقوه گردشگری، ابراز داشت: یکی از کارهای ویژه دولت تبدیل استان از معبر به مقصد گردشگری است که امروز معاون رئیس جمهور در دیدار از ظرفیت های گردشگری سمنان، آن را مورد تاکید قرار داد.

وی با یادآوری اینکه استان سمنان سالانه میزبان ۲۵میلیون زائر حرم امن رضوی است، افزود: با مهیا ساختن زیرساخت های گردشگری مانند اسکان، خوشبختانه در سال های اخیر شاهد افزایش چشم گیر ماندگاری مسافران در این استان بوده ایم.

افزایش ۲۰درصدی توقف‌های بین راهی در استان سمنان

استاندار سمنان همچنین از افزایش ۲۰درصدی توقف های بین راهی در این استان طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در زمینه گردشگری استان صورت گرفته که از جمله آنها افزایش ماندگاری مسافران با فراهم آوردن زیر ساخت های اسکان است.

خباز ظرفیت اسکان مسافران در استان سمنان را یک هزار و ۷۰۰ نفر در هر روز دانست و ابراز داشت: دولت به دنبال کوچک سازی است لذا برای افزایش این ظرفیت ها باید به دنبال افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.

وی افزود: امروز ویژگی ممتاز استان سمنان اقلیم آن است که شما می توانید در ظرف دو ساعت رانندگی به چهار اقلیم کویری، کوهستانی، دریا و جنگل راه پیدا کنید لذا این امر در کنار میانه راه بودن پایتخت تا مشهد الرضا(ع) و قرار گیری از بر چهار راه شمالشرق ایران می تواند مزیتی ویژه برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری باشد.

باید استان سمنان را از معبر به مقصد تبدیل کنیم

استاندار سمنان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز گفت: تمامی دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های ذی ربط و یا سایر ارگان ها، می بایست برای افزایش اقامت مسافران در استان برنامه های مدونی را تدوین و در کوتاه ترین زمان آن را اجرا کنند.

خباز بیان داشت: در دو سال و نیم اخیر ۲۵ اقامتگاه در استان سمنان احداث شده که عمده این اقامتگاه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده اند لذا باید شرایط را برای سرمایه گذاری های بیشتر در این حوزه فراهم آوریم.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید استان سمنان را از معبر به مقصد تبدیل کنیم، گفت: ۱۶ اسفند سال گذشته در نشستی با سرمایه گذارن تفاهم نامه هایی به امضا رسید که در این بین تعداد ۲۰تفاهم نامه به ارزش ۹۷۱ میلیاراد تومان در امر گردشگری به امضا رسید که سه تفاهم نامه در حوزه گردشگری سلامت، ۱۳تفاهم نامه احداث مجتمع های گردشگری، یک تفاهم نامه تکمیل و تجهیز مجتمع های بین راهی، ۱۲تفاهم نامه تکمیل و تجهیز کمپین و یک تفاهم نامه ایجاد مجتمع تفریحی به ۲۰ تفاهم نامه مذکور اضافه شد.

ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاری در کشور

استاندار سمنان با بیان اینکه بعد از ماجرای برجام این اعتماد به وجود آمد که می شود در کشور سرمایه گذاری کرد، ابراز داشت: باید از این اعتماد به وجود آمده در راستای جذب سرمایه گذاران، رونق گردشگری و در نهایت بهره وری اقتصادی استفاده کرد تا بتوان با توسعه این صنعت پاک گام مهمی در راستای اعتلا استان به سوی دروازه های پیشرفت برداشت.

خباز در ادامه با بیان اینکه صنایع دستی می تواند به رونق گردشگری کمک کند، تصریح کرد: مجموعه ای برای عرضه صنایع دستی استان ایجاد شد ولی این به تنهایی کافی نیست و نشان دهنده آن است که در استان پتانسیل صنایع دستی مغفول مانده است.