کرملین: طرح صلح اوکراین مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کرملین در واکنش به طرح صلح اوکراین که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرده اعلام کرد که هیچگونه اطلاعی در مورد این طرح صلح ندارد و این طرح مضحک است.

طرح صلحی که نیویورک تایمز آن را منتشر کرده توسط نمایندگان مجلس اوکراین ارائه شده است.

گویا این طرح صلح به کاخ سفید ارسال شده تا رئیس جمهور آمریکا نیز در جریان آن قرار بگیرد. گفته می شود این طرح صلح برای پایان دادن به درگیری های شرق اوکراین تهیه شده است.

بخشی از این طرح صلح شامل مواردی همچون خروج نیروهای روسی از شرق اوکراین و برگزاری همه پرسی در این رابطه است که آیا مردم اوکراین راضی به اجاره دادن شبه جزیره کریمه به روسیه برای مدت ۵۰ یا ۱۰۰ سال هستند یا خیر.

این وضعیت در حالی است که روسیه بارها اعلام کرده هیچ نیرویی در شرق اوکراین ندارد. و شبه جزیره کریمه نیر در پی همه پرسی سال ۲۰۱۴ استقلال خود را از اوکراین اعلام کرده است.