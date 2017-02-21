مقصر بادها و بارشهای شدید دهه های اخیر پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس آلرت، ایالت کالیفرنیا که گرفتار بدترین خشکسالی طی ۵۰۰ سال اخیر بود، پس از بارش های اخیر در ماه جاری شاهد کاهش ۲۲ درصدی کم آبی بود. همچنین این ایالت که یکی از پرآب ترین زمستان دهه های اخیر را پشت سر می گذارد، شاهد تندبادهایی بی سابقه است.

اکنون محققان این شرایط را به پدیده های عجیب به نام «رودخانه های جوی» نسبت می دهند. این رودخانه ها در واقع مسیرهایی مملو از جریان غلیظ رطوبت هستند که به صورت معلق در جو قرار دارند. میزان آب موجود در آنها ۱۵ برابر بیش از جریان رودخانه می سی سی پی است.

رودخانه های جوی در حقیقت تحرک جریان رطوبت در جو زمین هستند که آب تبخیر شده را در خارج از مناطق استوایی در جو منتقل می کنند.

اکنون دانشمندان به رهبری دوان والیزر یکی از اتمسفرشناسان در آزمایشگاه ناسا رودخانه های جوی عظیمی یافته اند که دلیل ۷۵ درصد بادهای شدید و بارش های عظیم در سواحل جهان هستند. این رودخانه ها همچنین دلیل نیمی از قدرتمندترین بادهای ثبت شده در جهان طی دو دهه اخیر هستند.

ابرهای مرطوب معلق گاهی اوقات ۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر عرض دارند. دانشمندان معتقدند دلیل هفت سیل بزرگی که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷ در این ایالت اتفاق افتاده اند نیز رودخانه های جوی باشد. همچنین ۱۰ سیل بزرگ انگلیس از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون نیز به رودخانه های جوی مربوط است.

هرچند پدیده رودخانه های جوی کاملا طبیعی است اما تغییرات آب و هوایی رویدادهای مرتبط با آن را تشدید می کنند. زیرا نرخ تبخیر آب افزایش می یابد و ظرفیت حفظ آب در جو نیز بیشتر می شود.

والیزر و همکارانش با تحلیل اطلاعات مربوط به تندبادها در سراسر نقاط جهان در بازه زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۷ میلادی به این نتایج دست یافتند.