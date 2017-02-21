ترکیب تیم روسیه مشخص شد/ سیمینوف، ولاسوف و چاکوتادزه در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه برای حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ که روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در شهر آبادان برگزار می شود به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مینگیان سیمینوف (برنز المپیک ۲۰۱۲، نقره جهان- قهرمان اروپا) - استپان ماریانیان (قهرمان بازی های اروپایی و اروپا، طلای جوانان جهان)

۶۶ کیلوگرم: آرتم سورکوف (برنز جهان- قهرمان اروپا و بازی های اروپایی) – الکسی کیانیکین (قهرمان ارتش های جهان و تورنمنت پادوبنی)

۷۱ کیلوگرم: ابوزید مانتسیگوف (قهرمان جوانان جهان- قهرمان روسیه و جام پادوبنی) – یوری دنیس اف (نفر دوم جام پادوبنی)

۷۵ کیلوگرم: رومن ولاسوف (دو طلای المپیک و جهان) – چنگیز لابازانوف (قهرمان جهان)

۸۰ کیلوگرم: رمضان آباچاریف (قهرمان جهان) – ادلان آکیف (نفر دوم جام پادوبنی)

۸۵ کیلوگرم: داویت چاکوتادزه (قهرمان المپیک و بازی های اروپایی) – یوگنی سالیف (نقره جهان- قهرمان بازی های اروپایی و ارتش های جهان)

۹۸ کیلوگرم: موسی اولویف (قهرمان جوانان جهان- برنز اروپا)- – ماکسیم استفاریان (نفر سوم جام پادوبنی)

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سمینوف (برنز المپیک- نقره جوانان جهان)- بوریس واینستین (نفر دوم جم پادوبنی)

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی تیم های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به عنوان ۸ کشور برتر کشتی فرنگی جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت که قرار است در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم بروند.