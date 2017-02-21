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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

جام جهانی کشتی فرنگی - آبادان؛

ترکیب تیم روسیه مشخص شد/ سیمینوف، ولاسوف و چاکوتادزه در راه ایران

ترکیب تیم روسیه مشخص شد/ سیمینوف، ولاسوف و چاکوتادزه در راه ایران

تیم کشتی فرنگی روسیه با ترکیبی از نفرات باتجربه و عنوان‌دار خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۷ آبادان حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم کشتی فرنگی روسیه برای حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ که روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در شهر آبادان برگزار می شود به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مینگیان سیمینوف (برنز المپیک ۲۰۱۲، نقره جهان- قهرمان اروپا)  - استپان ماریانیان (قهرمان بازی های اروپایی و اروپا، طلای جوانان جهان)

۶۶ کیلوگرم: آرتم سورکوف  (برنز جهان- قهرمان اروپا و بازی های اروپایی) – الکسی کیانیکین (قهرمان ارتش های جهان و تورنمنت پادوبنی)

۷۱ کیلوگرم: ابوزید مانتسیگوف (قهرمان جوانان جهان- قهرمان روسیه و جام پادوبنی) – یوری دنیس اف (نفر دوم جام پادوبنی)

۷۵ کیلوگرم: رومن ولاسوف (دو طلای المپیک و جهان) – چنگیز لابازانوف (قهرمان جهان)

۸۰ کیلوگرم: رمضان آباچاریف (قهرمان جهان)  – ادلان آکیف (نفر دوم جام پادوبنی)

۸۵ کیلوگرم: داویت چاکوتادزه (قهرمان المپیک و بازی های اروپایی) – یوگنی سالیف (نقره جهان- قهرمان بازی های اروپایی و ارتش های جهان)

۹۸ کیلوگرم: موسی اولویف (قهرمان جوانان جهان- برنز اروپا)-  – ماکسیم استفاریان (نفر سوم جام پادوبنی)

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سمینوف (برنز المپیک- نقره جوانان جهان)- بوریس واینستین (نفر دوم جم پادوبنی)

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی تیم های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و بلاروس به عنوان ۸ کشور برتر کشتی فرنگی جهان در این رقابت ها حضور خواهند داشت که قرار است در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم بروند.

کد مطلب 3913235

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