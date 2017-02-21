به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش ترکیه بار دیگر موجب قربان شدن شماری از غیرنظامیان سوری در شهر حلب شد.

بر اساس این گزارش، توپخانه های ارتش ترکیه شهر الباب واقع در حلب را زیر آتش گرفتند.

فعالان سوری اعلام کردند در این گلوله باران توپخانه ای، ۱۱ غیرنظامی مشتمل بر چهار مرد به همراه همسران آنها و سه کودک جان باختند.

جعفر احمد یکی از اهالی شهر الباب که از این شهر فرار کرده است، تصریح کرد: جنگنده ها و توپخانه ها گلوله باران می کنند. عناصر داعش در شهر هستند و ویرانی زیادی به بار آمده که مافوق تصور است.