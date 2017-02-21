کنگره بین المللی جندی شاپور در دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول با حضور میهمانان خارجی و تعدادی از مسئولان ارشد کشوری از جمله وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، معاون سازمان برنامه ریزی، معاون وزیربهداشت، نماینده ولی فقیه در خوزستان و چند تن دیگر از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در دانشگاه جندی شاپور دزفول آغاز شد.

هدف از برگزاری این کنگره دو روزه که چند سال برای برگزار آن برنامه ریزی شده، معرفی میراث ارزشمند تاریخی جندی شاپور به مردم جهان و آغازی برای معرفی هرچه بیشتر این پیشینه فرهنگی است.

بر اساس مستندات تاریخی موجود در شهر باستانی جندی شاپور دزفول، نخستین نظام نامه آموزش عالی در۱۸۰۰ سال پیش در دانشگاه جندی شاپور شکل گرفته است.

در دومین روز این کنگره علی اکبر ولایتی و محمدرضا مخبردزفولی به عنوان میهمانان ویژه آن وارد شهرستان دزفول خواهند شد.

درسالهای متمادی مراجع مفیدی شامل مقالات و کتب ارزشمند در خصوص جندی شاپور گردآوری شده که از این تعداد هشت کتاب تالیف و ترجمه شده است که در این کنگره از آنها رونمایی می شود.

از شاخص‌ترین این آثار می توان کتاب «آکادمی جندی‌شاپور» از یک فیلسوف آلمانی به نام شوفلر است که برای نخستین‌بار به زبان فارسی ترجمه شده است. همچنین از کتاب هایی از مولفان فرانسوی و ترک و کتاب علی اکبر ولایتی که به زبان انگلیسی نوشته شده نیز رونمایی خواهدشد.

به گفته دبیر این کنگره، طی دو فراخوان داده شده در ماه های اخیر، حدود ۲۰۰ مقاله علمی برای دبیرخانه کنگره ارسال شده که بعد از بررسی، تعداد ۵۷ مقاله از آنها انتخاب شده اند. همچنین ۱۰ سخنران علمی از اساتید دانشگاه های تهران و سراسر کشور در این دو روز به سخنرانی و ارائه مقاله می پردازند.

دانشگاه جندی شاپور دزفول در عصر خود معتبرترین و نخستین مرکز علمی جهان بوده که رشته هایی چون پزشکی و نجوم در آن تدریس شده است.

گفته می شود نظیر کتابخانه‎ دانشگاه جندی شاپور هیچگاه در تاریخ تمدن دنیا دیده نشده است، این دانشگاه عظیم و کتابخانه بزرگ آن محل تلاقی افکار، اندیشه‎ها، دانشمندان و هنروران و دین‎پروران بوده و به تمام معنی یک دانشگاه مترقی و آزاد به شمار می‎رفته است.

دانشگاه جندی شاپور گذشته از آن که مرکزی بزرگ برای اشاعه و تعلیم دانش های گوناگون زمان، مانند پزشکی، داروسازی، داروشناسی، دامپزشکی، نجوم، ریاضیات، فلسفه، حکمت، الهیات و موسیقی بوده است، مرکز صلح، برابری و برادری نیز بوده و هزاران ایرانی، هندی، یونانی، رومی و سریانی در کنار هم در آنجا برای هدفی واحد تلاش و کوشش می‎کردند.

گفته می شود پنج سال پس از تاسیس دانشگاه، هزاران دانشجو و استاد خارجی به سوی شهر جندی شاپور روی آوردند و تعداد دانشجویان این دانشگاه به بیش از پنج هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دومین دانشگاه دولتی استان از نظر تعداد دانشجو است که دانشجویان آن در بیش از ۲۰ رشته کارشناسی و ۱۱ رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.