کمیته ملی المپیک ایران و قزاقستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در حاشیه نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا در ساپاروی ژاپن با «کول بایف» نائب رئیس OCA، رئیس منطقه آسیای میانه و رئیس کمیته المپیک قزاقستان ملاقات و گفتگو کرد.

درنشست رئیس کمیته ملی المپیک ایران و قزاقستان توسعه ورزشی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین قرارداد همکاری بین کمیته های المپیک بین دو کشور در زمینه های مختلف به امضا رسید.

در این قرارداد همکاری ضمن تاکید بر روابط دوستانه ورزشی بر تلاش همه جانبه مسئولان کمیته های المپیک ایران و قزاقستان برای ارتقای روابط ورزشی فی مابین تاکید شد.

همچنین بر اساس مفاد این قرارداد، تبادل هیات های ورزشی، کارشناسان و مربیان در رشته های مورد علاقه و نیاز طرفین در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر مقرر شد از تیمهای ورزشی دو کشور طبق تقویم فدراسیون ها جهت برگزاری اردو های مشترک و حضور در تورنمنت های یکدیگر دعوت به عمل آید.

علاوه بر این طرفین قرارداد موافقت کردند در زمینه تبادل اطلاعات ورزشی، پزشکی - ورزشی و مقابله با دوپینگ همکاری نمایند.