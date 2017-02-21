دستگیری ۴۹ نفر در رابطه با پرونده های قاچاق چوب در آران و بیدگل

رضا شفیعی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنکل دست کاشت، شش درصد سهم کشور و رتبه نخست را در زمینه جنگل های دست کاشت دارد، اظهار داشت: بدلیل وزش بادهای شدید، وقوع گرد و غبار و حرکت ماسه های روان عملیات تثبیت شن و کاشت نهال از سال ۱۳۴۹ در آران و بیدگل به همت مردم و مسئولان آغاز شده و کانون های بحرانی فرسایش بادی در این شهرستان تحت کنترل است.

وی با اشاره به اینکه آران و بیدگل از نقاطی در کشور است که همواره در معرض حرکت ماسه های روان در کانون های بحرانی خود قرار دارد، تصریح کرد: قطع درختان تاغ و تبدیل آنها به زغال از جمله مهمترین معضلات در حفظ و نگهداری پوشش گیاهی منطقه است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل در ادامه از کشف و تخریب ۳۴ کوره غیر مجاز زغال از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: در این رابطه هم ۱۱ فقره پرونده قضایی تشکیل شده است و متخلفین تحویل مراجع ذی ربط داده شده اند.

وی اظهار کرد: همچنین در ۱۵ ماه گذشته حدود سه هزار و ۲۵۷ اصله درخت تاغ توسط قاچاقچیان چوب در این شهرستان قطع شده است.

شفیعی تصریح کرد: ۳۴ فقره پرونده در رابطه با قطع این تعداد درختان تشکیل شده است که با این آمار شهرستان آران و بیدگل رتبه اول استان اصفهان در تشکیل پرونده ها در زمینه قطع درختان را به خود اختصاص داده است.

وی تعداد دستگیری ها در رابطه با این پرونده ها را ۴۹ تن برشمرد و افزود: ۲۱ وسیله نقلیه هم در این رابطه توقیف شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل تاکید کرد: اداره منابع طبیعی آران و بیدگل تمام تلاش و مراقبت های خود را برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شهرستان به کار گرفته است و توانسته هزینه های قطع درختان را برای قاچاقچیان چوب بالا ببرد.

وی قاچاق چوب و زغال را عامل تخریب جنگل های دست کاشت شهرستان دانست و تاکید کرد: سودجویان برای رسیدن به سودهای کلان و بازار سیاه پر رونق زغال اقدام به قطع درختان و زغال گیری می کنند.

شفیعی تصریح کرد: حفظ و نگهداری جنگل های دست کاشت بیابانی به دلیل کویری بودن و هم چنین هجوم شن های روان در منطقه آران و بیدگل اهمیت زیادی دارد.