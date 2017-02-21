توزیع اعتبارات درمانی بر اساس مناطق مورد اعتراض اهواز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح همزمان ۶۵۷ مرکز جامع خدمات سلامت روستایی در روستای غیزانیه اهواز اظهار کرد: نظام ارائه خدمات در کشور در حوزه بهداشت و درمان در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید با چالش های بسیار جدی مواجه بود.

وی افزود: این چالش ها در حوزه درمان با میزان پرداختی بالای مردم از جیب برای سلامت و عدم دسترسی یکسان به حوزه درمان مواجه بود. برنامه تحول در حوزه بهداشت برنامه های متعددی را تحت پوشش قرار داده ولی باید از نظر زیرساخت ها نیز تغییراتی را ایجاد کنیم.

ایدنی بیان کرد: خوزستان به دلیل حضور مستقیم در هشت سال دفاع مقدس، دارای محرومیت های مضاعفی شد که از شاخص های استاندارد خیلی دور شد. زیرساخت های فیزیکی حوزه سلامت در خوزستان مشکلات و چالش های جدی دارد. خوشبختانه با اهتمام جدی دولت تدبیر و امید توجه خوبی به این حوزه در استان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ۹۴ خانه بهداشت را در سال ۹۳ شروع به کار کردیم و امروز هم ۱۵ مرکز جامع خدمات سلامت و مراکز آموزش بهورزی را در خوزستان افتتاح می کنیم. ۶ مرکز امروز و مابقی در هفته سلامت افتتاح می شوند. ۱۶۲ واحد بهداشتی را نیز دیروز کلنگ زنی کردیم.

ایدنی با اشاره به اینکه از نظر نیروی انسانی نیز به تغییرات نیاز داریم، گفت: فاصله مناطق مختلف کشور از استانداردها باید برای برنامه ریزی مناطق لحاظ شود؛ بنابراین باید بخش منابع را با یک برنامه ریزی صحیح به استان ها اختصاص داد. نسبت به توزیع مناطق در کشور اعتراض داریم و عادلانه نیست چون اول باید همه مناطق در کشور به یک حالت نسبی برسند و بعد سرانه را به صورت یکسان توزیع کرد.

وی با اشاره به شرایط صعب العبور برخی خانه های بهداشت در خوزستان افزود: خانه های بهداشتی در خوزستان داریم که نیروی ما باید ۹ ساعت با قاطر مسیری را طی کند تا به خانه بهداشت برسد. در هر مرکز باید یک ژنراتور داشته باشیم تا واکسن هایی که در این مراکز نگهداری می شود، خراب نشوند.

ایدنی اظهار کرد: خوزستان از نظر هم مرزی با کشور عراق، میزبانی از زائران بسیار در ایام اربعین و خیلی مسائل دیگر دارای شرایط ویژه ای است که به تبع باید توجه ویژه ای به این استان شود. هم اکنون در حال آموزش نیروهای بومی منطقه هستیم تا پرسنل بومی اقدام به ارائه خدمات به مردم کنند.