شهرداری اردبیل نسبت به اخذ گواهی استاندارد تجهیزات بازی اقدام کند

هاشم علایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بدون اخذ گواهی بازرسی سالانه و دوره‌ای هیچ تجهیزات بازی نباید به کار گرفته شود و لازم است شهرداری‌ها نسبت به این مهم توجه داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعطیلات نوروزی و سفر گردشگران به زودی آغاز می‌شود انتظار می‌رود شهرداری‌ها نسبت به استانداردسازی تجهیزات بازی توجه داشته و بدون برخورداری از استاندارد مجوز فعالیت به بهره‌بردار و مالک ندهند.

مدیرکل استاندارد استان متذکر شد: علاوه بر شهرهای بازی در زمین‌های بازی و تجهیزات ورزشی پارک‌ها و فضاهای سبز نیز لازم است به گواهی استاندارد توجه داشت تا از بروز حوادث احتمالی خودداری شود.

علایی تأکید کرد: در حال حاضر ۱۵۵ شهربازی در سطح استان دایر است که به صورت دوره‌ای بازرسی و نظارت آن ها انجام می‌شود.

وی افزود: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۸۱ مورد بازرسی توسط شرکت‌های بازرسی انجام شده و بازرسی‌های دوره‌ای ادامه دارد.

مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و تجهیزات بازی مستقر در شهرهای بازی و زمین‌های بازی مشمول استاندارد اجباری است و در صورت عدم برخورداری از استاندارد از فعالیت آن ممانعت می‌شود.