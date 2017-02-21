جزییات بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار، همزمان با برگزاری امتحانات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶، اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور (دوره بیست و دوم) در ۲۲ رشته امتحانی برگزار می شود.

رشته های این دوره از المپیاد شامل زبان و ادبیات فارسی کد ۱۱۰۱، مجموعه علوم جغرافیـایی کد ۱۱۰۲، علـوم اقتصـادی کد ۱۱۰۵، مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآنی کد ۱۱۱۱، مجموعه علوم تربیتی کد ۱۱۱۷، مجموعه حقوق کد ۱۱۲۶، علوم زمین کد ۱۲۰۱، شیمی کد ۱۲۰۳، مجموعه فیزیک کد ۱۲۰۴، مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ۱۲۰۶، آمار کد ۱۲۰۷، مجموعه ریاضی کد ۱۲۰۸ است.

همچنین المپیاد در رشته های زیست شناسی گیاهی کد ۱۲۱۳، زیست شناسی جانوری کد ۱۲۱۴، مجموعه مهندسی برق کد ۱۲۵۱، مجموعـه مهندسـی شـیمی کد ۱۲۵۷، مجموعه مهندسی عمران کد ۱۲۶۴، مجموعه مهندسی مکانیک کد ۱۲۶۷، مجموعه مهندسی مواد و متالورژی کد ۱۲۷۲، مهندسـی کـامپیوتر کد ۱۲۷۷، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کد ۱۳۰۳ و طراحی صنعتی کد ۱۳۶۲ نیز برگزار می شود.

دانشجویانی که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته های یاد شده باشند.

متقاضیان باید فرم تقاضانامه ثبت نـام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶ تکمیل کنند.

مواد امتحانی مرحله اول رشته های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این رشته ها خواهد بود.

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور با ضـرایب برابـر و بدون احتسـاب نمـره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت المپیاد سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز به همراه منتخبین المپیاد غیرمتمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش) می توانند در آزمون تشـریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نیستند و باید در تقاضـانامه اینترنتی، بند ۳۱ (منحصراً متقاضی شرکت در المپیاد هستم) را علامتگذاری کنند.

تبصره ۱: دانشجویان متقاضی باید کلیه اطلاعات فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را، همانند سایر داوطلبان تکمیل کنند.

تبصره ۲: منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت واحد المپیاد سازمان سنجش پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشـد) از اداره کل آموزش محل تحصیل خود گواهی اشتغال به تحصـیل را دریافـت کنند و سـپس از طریـق پسـت الکترونیکـی مرکـز المپیـاد بـه نشـانی olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

تبصره ۳: متقاضیان شرکت در المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد (در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶) دانشجو باشند.

تبصره ۴: فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.