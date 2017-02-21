آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله دلخواه با اعلام این خبر افزود: افرادی که قصد سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ‌ای را در ایام نوروز دارند می‌ توانند با مراجعه به سایت ‌های اینترنتی www.safar۷۲۴.ir و همچنین www.payaneh.ir یا مراجعه به دفاتر فروش بلیت اتوبوس اختصاصی شرکت‌ های حمل و نقل مسافر و نیز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر، بلیت ‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی یادآور شد: شهروندان می توانند به منظور مدیریت سفر خود در زمان استفاده از ناوگان عمومی ضمن تهیه بلیت و با بهره‌ گیری از سامانه پیام کوتاه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها نیز اطلاع حاصل کنند.

دلخواه افزود: برنامه‌های طرح نوروزی جابجایی مسافر با تشکیل ستاد نوروزی به منظور ارائه خدمات برای جابجایی مسافر و به منظور رضایت مسافران در ایام نوروز، اطلاع‌ رسانی در سطح گسترده صورت می‌گیرد.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه و ترویج فرهنگ سفرهای برنامه ریزی شده، کاهش سفرهای درون شهری و نیز حذف واسطه ها انجام می شود.

بیش از ۱۲۸ هزار مسافر در ایام نوروز سال ۹۵ در استان ایلام توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدند