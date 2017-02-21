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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای استان ایلام خبر داد:

آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در ایلام

آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی در ایلام

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای استان ایلام از آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس ‌های بین شهری ویژه سفرهای نوروز ۹۶ برای همه مقاصد خارج از این استان از اول تا ۱۵ اسفند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله دلخواه  با اعلام این خبر  افزود: افرادی که قصد سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ‌ای را در ایام نوروز دارند می‌ توانند با مراجعه به سایت ‌های اینترنتی www.safar۷۲۴.ir و همچنین www.payaneh.ir یا مراجعه به دفاتر فروش بلیت اتوبوس اختصاصی شرکت‌ های حمل و نقل مسافر و نیز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر، بلیت ‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی یادآور شد: شهروندان می توانند به منظور مدیریت سفر خود در زمان استفاده از ناوگان عمومی ضمن تهیه بلیت و با بهره‌ گیری از سامانه پیام کوتاه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها نیز اطلاع حاصل کنند.

دلخواه افزود: برنامه‌های طرح نوروزی جابجایی مسافر با تشکیل ستاد نوروزی به منظور ارائه خدمات برای جابجایی مسافر و به منظور رضایت مسافران در ایام نوروز، اطلاع‌ رسانی در سطح گسترده صورت می‌گیرد.

وی افزود: این اقدام با هدف توسعه و ترویج فرهنگ سفرهای برنامه ریزی شده، کاهش سفرهای درون شهری و نیز حذف واسطه ها انجام می شود.

بیش از ۱۲۸ هزار مسافر در ایام نوروز سال ۹۵ در استان ایلام توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدند

کد مطلب 3913281

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