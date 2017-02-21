جزئیات گرانی و ارزانی کالاها در آستانه نوروز/قیمت ۶گروه بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ایام پایانی سال و اوج تقاضا برای خرید کالاهای اساسی از سوی مرد، گزارش های بانک مرکزی نشانگر آن است که شش گروه کالایی با افزایش قیمت، سه گروه کالایی کاهش قیمت و دو گروه کالایی با افت قیمت مواجه هستند.

در این میان قیمت تخم مرغ، چای، قند و شکر، برنج، میوه های تازه، چای و مرغ با افزایش قیمت، حبوبات، سبزی های تازه و گوشت قرمز کاهش قیمت و لبنیات و روغن نباتی ثبات قیمت را تجربه کردند.

لبنیات و تخم مرغ

برابر این گزارش در هفته مورد بررسی در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل به ترتیب معدل ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه یک درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

بهای تخم مرغ معادل ۲.۲ درصد افزایش داشت و شانه ای ۹۹۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروش می رفت.

برنج و حبوب

هفته پایانی بهمن در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۴ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۶ درصد افزایش یافت.

در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۱.۴ درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

میادین زیر نظر شهرداری در هفته مورد بررسی شاهد عرضه کمی از انگور و کدو سبز بود و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبه سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه داشتند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل ۱.۵ درصد و موز ۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۱۱ درصد افزایش یافت.

گروه سبزی های تازه نیز شاهد آن بود که قیمت خیار معادل ۴.۱ درصد، گوجه فرنگی ۲.۹ درصد و پیاز ۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۹.۳ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

براساس اطلاعات، در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

بهای قند در این هفته معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت شکر ۰.۵ درصد و چای خارجی ۰.۹ درصد افزایش داشت و بهای انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.