به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد در هفته آینده و همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) میزبان پیکر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.

پیکر این شهدا قرار است روز یک‌شنبه، هشتم اسفندماه وارد استان یزد شود و پس از برگزاری مراسم وداع در مناطق مختلف استان تشییع و خاکسپاری شود.

پیکر دو تن از شهدای گمنام در روز پنج‌شنبه، ۱۲ اسفند همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه مرکزی شهر مروست در شهرستان خاتم به خاک سپرده می شود.

پیکر یکی از شهدا در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند در دانشگاه آیت الله حائری میبد و پیکر یک شهید دیگر نیز در روز سه شنبه ۱۰ اسفند در دانشکده شهید مطهری تفت به خاک سپرده می شود.

پیکر این شهدا در آخرین تفحص‌های صورت گرفته در مناطق عملیاتی جنوب کشور پیدا شده و در ایام فاطمیه پیکر این شهدای گمنام در سراسر کشور مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.