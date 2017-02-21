  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

فایل صوتی؛

فلاسفه مسلمان ذیل فلسفه یونانی نیستند/ گفتاری از قاسم پور حسن

فلاسفه مسلمان ذیل فلسفه یونانی نیستند/ گفتاری از قاسم پور حسن

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: من قائل به این نیستم که فیلسوفان مسلمان ما در ذیل سنت یونانی اندیشیده‌اند. علوم انسانی در درجه اول، نباید دغدغه بومی شدن داشته باشد.

دریافت 18 MB

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست نقد و بررسی کتاب «پایان تئولوژی» که در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: تقریبا در سراسر کتاب مفهوم روشنی از پایان و  مفهوم روشنی از تئولوژی وجود ندارد. همانطور که می دانید پایان به دو معناست یکی سپری شدن و اینکه معنایی ندارد و معنای دیگر آن که هایدگر آن را به کار می‌برد به مفهوم ظهور تمام امکان‌های یک علم است. اما من از عنوان این کتاب معنای اول را برداشت کردم. یعنی سپری شدن یا مهر باطل به چیزی خوردن. در نگاه دوم علم امکان‌هایی دارد که آن امکان‌ها و استعدادها بروز می‌کند. اما در نگاه اول که به تعبیری فوکویامایی است به مفهوم تمام شدن و بی‌ثمر ماندن است.

وی در ادامه یادآور شد: بخش دوم سخنم درباره  علوم انسانی است. تصورم این است که بحث علوم انسانی در ایران به بیراهه رفته است. من قائل به وضع متفاوتی از علم هستم. یعنی ما می توانیم دستگاهی بر مبنای معقولیت علم شکل بدهیم. من قائل به این نیستم که فیلسوفان مسلمان ما در ذیل سنت یونانی اندیشیده‌اند. علوم انسانی در درجه اول، نباید دغدغه بومی شدن داشته باشد، در صورتی که در باب علوم انسانی اسلامی، هم نویسنده و جامعه ما نگاهی افراطی دارد.

فایل ای گفتار را در بالا می توانید بشنوید.

کد مطلب 3913290
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها