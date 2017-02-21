بانوان تهران فاتح رقابتهای موی تای قهرمانی کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تیم هایی از استانهای مختلف به منظور انتخاب تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان برگزار و در پایان تیم تهران عنوان نخست را کسب کرد. تیم های مازندران، لرستان و کرمانشاه نیز عناوین بعدی را کسب کردند.

در پایان این دوره از مسابقات مژگان آقایی (مازندران)، سوسن سلیمان آبائی(کرمانشاه)، رقیه امامی(تهران الف)، زهرا اژدری(تهران)، بهاره مرادیان(لرستان)، انیس رنجبر(البرز)، سمیه خزایی(تهران)، سحر صفاری(تهران ب)، سحر سادات میر علیزاده(تهران ب) و مستانه سیف آبادی(تهران) عناوین نخست اوزان مختلف را کسب کردند.

با تصمیم مسئولان انجمن موی تای و کادر فنی نفرات برتر این مسابقات جهت حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ بلاروس (اردیبهشت ۹۶) بازی‌های آسیایی ایندور گیمز (عشق‌آباد شهریورماه ۹۶ و لیگ جهانی موی تای در مهرماه سال ۹۶) به اردوی تیم‌های ملی دعوت خواهند شد.