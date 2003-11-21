مديران استقلال از علي فتح الله زاده دلجويي كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين جلسه كه در دفترفتح الله زاده صورت گرفت دكترقريب مدير عامل باشگاه استقلال با قدرداني از زحمات فتح الله زاده در زمان مديريتش درباشگاه درخصوص مسايل پيش آمده واظهارنظرات كامران منزوي درمطبوعات طي روزهاي گذشته وواكنشهاي متقابل ابرازنگراني كرد وخواستارحل مشكلات موجودازطريق گفت وگوشد.

قريب دراين جلسه ازعملكرد فتح الله زاده دردوران مديريتش دراين باشگاه تشكركرد وخواستاراستفاده ازتجربيات مديرعامل سابق باشگاه استقلال دراموراين باشگاه شد.

فتح الله زاده نيزدراين جلسه با تشكرازحضورمديران استقلال دردفترش خاطرنشان كرد: وقتي عملكرد من دررسانه ها زيرسوال مي رود من هم بايد پاسخگو باشم وبه ناچاراين بحث به مطبوعات كشيده مي شود كه من ازاول با آن مخالف بودم.

دراين جلسه علاوه برقريب، ساعدي قائم مقام باشگاه، جويباري، اميري ازمعاونان باشگاه استقلال ونيز قلعه نويي وحاجيلو نيز حضورداشتند ومنزوي به دليل مشغله كاري نتوانست دراين جلسه حاضرباشد وقرار است طي روزهاي آينده جلسه اي با حضور وي وفتح الله زاده براي رفع كدورتها برگزار شود.