مجوز راه اندازی پنجمین اقامتگاه سنتی در آران و بیدگل صادر شد

جواد صدیقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقامتگاه های سنتی، بوم گردی و یا گردشگری بومی که امروزه مورد استقبال گردشگران خارجی و داخلی قرارگرفته و رونق بسیاری یافته است استراتژی مناسبی در صنعت گردشگری ایرانی است که از ترکیب گردشگری با فرهنگ جامعه محلی تشکیل می شود.

وی تاکید کرد: تفاوت این اقامتگاه ها با مهمان خانه ها و هتل ها در این است که افراد علاقه مند و دل مشغول به فرهنگ بومی و محلی با رویکرد جدید به فرهنگ بومی و اصیل خود برای مرمت و احیای زادگاه خویش یا هدف احیا و انتقال این فرهنگ و با هزینه شخصی و اندوخته های مالی خود اقدام به مرمت و احیای بناهای ارزشمند تاریخی زادگاه خود کرده و فضای معماری این خانه ها را برای پذیرش مهمان و ارائه خدمات بومی وسنتی آماده کرده و با این اقدام به حفظ ارزش های فرهنگی همت گماشته اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل تصریح کرد: خانه تاریخی کمباف از بناهای دوره قاجار می باشد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و در زمینی به مساحت ۶۵۰ متر مربع ساخته شده است. این خانه تاریخی دارای معماری بسیار زیبایی است که در جبهه شمالی و جنوبی شامل دوبخش معماری با قوسهایی سرپوشیده است و در جبهه جنوبی این بنا در پس ایوان رفیع آن یک اتاق پنج دری وجود دارد که در طرفین آن دو اتاق سه دری است.

وی همچنین زیر زمین ها و سرداب های بسیار زیبا و خنک آن دارای تزئینات گچبری و نقش های بسیار زیبایی است که چشم هر بیننده ای را به خود جذب می کند.

صدیقیان به نوپا بودن آران و بیدگل در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: این پنجمین اقامتگاه سنتی است که در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

پیش از این، خانه تاریخی بنی طبا و خانه باغ تاریخی شاکر در آران وبید گل و همچنین خانه تاریخی عمارت در روستای هدف گردشگری علی آباد به بهره برداری رسیده است. همچنین موافقت اصولی خانه تاریخی اکرمی نیز صادر شده و این بنا در حال مرمت واحیا است.