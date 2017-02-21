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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

یک مقام روسی اعلام کرد؛

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در روسیه منتفی است

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در روسیه منتفی است

یکی از مقامات کرملین احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در روسیه را منتفی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مقامات ارشد کرملین امروز اعلام کرد که برنامه ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری روسیه در دست نیست. 

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری روسیه در زمان از پیش تعیین شده برگزار می شود، افزود: انتشار هرگونه خبر مبنی بر تغییر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه بی اساس بوده و قابل پیگیری است. 

پیش تر اعلام شده بود که انتخابات ریاست جمهوری روسیه قرار است در تاریخ ۱۱ ماه مارس سال آینده میلادی مطابق با ۲۰ اسفند سال ۹۶ برگزار شود. 

گفتنی است علاوه بر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسی قرار است «ولادیمیر ژیرینفسکی» رهبر حزب لیبرال دمکرات و«گریگوری یاولینسکی» رهبر حزب یابلوکا نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند.

کد مطلب 3913304
شقایق لامع زاده

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