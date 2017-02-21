معرفی دانشگاه پیام نور به عنوان کیفی ترین دانشگاه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور و سازمان بهزیستی با امضای تفاهم نامه ای، حرکتی تازه برای نگاه علمی و سیستمی در بحث شناسایی، پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی آغاز کردند.

این تفاهم نامه با حضور علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور و انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منعقد شد، همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با دانشگاه پیام نور به منظور تحقق اصل عدالت‌محوری و ایجاد فرصت‌های برابر در جهت رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی همه دانشجویان به ویژه دانشجویان تحت پوشش فراهم شد.

علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی گفت: دانشگاه پیام نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور است که در بیش از ۵۰۰ نقطه کشور شعبه و در ۶۴ کشور نیز دفتر نمایندگی دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور جزو هشت دانشگاه برتر کشور است، افزود: یک چهارم میزان قبولی‌های مقاطع ارشد در دانشگاه‌های دولتی سال گذشته مربوط به دانشگاه پیام نور بوده است.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: بر اساس رتبه بندی صورت گرفته دانشگاه پیام نور کیفی ترین دانشگاه کشور است.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب شدن هاب بین المللی دانشگاه پیام نور از سوی مجلس شورای اسلامی، این دانشگاه می تواند دانشجوی خارجی پذیرش کند.

رستمی ابوسعیدی با اشاره به برخی فعالیت های علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، بیان داشت: این دانشگاه توانایی ویژه ای در حوزه روانشناسی و رشته ها مرتبط با مددکاری اجتماعی دارد و در این زمینه نیز می تواند خدمات خوبی به سازمان بهزیستی و جامعه هدف این سازمان ارائه دهد.

وی تاکید کرد: این دانشگاه آمادگی دارد تا با استفاده از تجارب علمی و پژوهشی و بهره وری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و امکانات پیشرفته آزمایشگاهی برای تحقق اهداف این تفاهم نامه اقدام کند.