مشکلی برای تامین میوه شب عید در استان کرمانشاه نداریم

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین میوه مورد نیاز شب عید استان کرمانشاه خبر داد و گفت: به منظور تامین میوه شب عید تاکنون بیش از ۹۰ تن پرتقال در انبارها و سردخانه های استان ذخیره شده است.

وی سهمیه سیب مورد نیاز استان در مرحله نخست را ۳۰۰ تن و پرتقال را ۵۵۰ تن اعلام کرد و گفت: به دنبال افزایش این سهمیه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: به منظور تامین میوه مورد نیاز استان به دنبال افزایش سهمیه موجود هستیم و درخواست ۷۰۰ تن پرتقال برای استان داده ایم که تاکنون بیش از ۹۰ تن آن تامین شده است و به محض برداشت پرتقال طی یکی دو هفته آینده مابقی سهمیه استان خریداری و ذخیره می شود.

وی با اشاره به سرمازدگی میوه ها و خشکی پرتقال های تولیدی در استان های شمالی کشور، از خریداری پرتقال مورد نیاز استان کرمانشاه از استان های جنوبی چون استان فارس برای تامین میوه مورد نیاز شب عید استان خبر داد.

شهبازی هم چنین در خصوص محل خریداری سیب مورد نیاز استان گفت: ۳۰۰ تن سیب مورد نیاز استان نیز از ارومیه خریداری شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان ۷۰ درصد سیب زرد و ۳۰ درصد سیب قرمز بوده است که در بازار میوه شب عید عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قیمت خرید سیب مورد نیاز استان را دو هزار و ۹۰۰ تومان و سیب مورد نیاز استان را سه هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در زمان عرضه میوه ها، قیمت آن اعلام می شود.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی از نظر تامین میوه شب عید در استان وجود ندارد و چند روز پیش از نوروز ۹۶ میوه مورد نظر به صورت تعاونی در بازار عرضه خواهد شد.