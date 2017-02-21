هوای ۵ منطقه از مشهد آلوده است

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای مشهد نسبت به دیروز آلوده تر است، اظهار کرد: براساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های سنجش سطح شهر وضعیت کیفیت هوای این شهر با شاخص کیفیت ۹۳ پی.اس.آی در شرایط سالم قرار دارد. البته این شاخص میانگین است و کیفیت هوا در ۵ نقطه از نقاط شهر آلوده است.

وی شاخص کیفیت هوا در روز گذشته را۵۸ پی.اس.آی عنوان کرد و افزود: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد افزوده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست خراسان‌ رضوی ایستگاه خیام جنوبی را دارای بیشترین بار آلودگی اعلام کرد و گفت: وضعیت هوا در این ایستگاه با شاخص ۱۴۴ پی.اس.آی، ناسالم برای گروه های حساس است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین ۵۱ تا ۱۰۰ پی.اس.آی باشد نشان‌دهنده هوای سالم و بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد نشان‌دهنده هوای ناسالم برای گروه های حساس است، افزود: ایستگاه های رسالت با ۶۶ ،سجاد با ۱۰۱، صدف با ۱۱۵، حرم مطهر با ۱۰۱، ویلا با ۴۰، لشگر با ۹۷، ماشین ابزار با ۴۶ و تقی آباد با ۱۳۳ پی.اس.آی میزان آلودگی را نشان می دهند.