افزایش ابر در استان بوشهر/ بارش پراکنده دور از انتظار نیست

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی جوی و دریایی استان حاکی از آرامش وضعیت دریایی طی ۲۴ ساعت آینده است.

وی اضافه کرد: همچنین از امشب به دلیل عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابر و در برخی نقاط بارش‌های پراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و از آخر وقت امروز به تدریج افزایش ابر و از فردا با احتمال بارش پراکنده باران خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت باد نیز شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های جنوبی بر روی دریا گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

مساعدی خاطرنشان کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده ارتفاع موج دریا در استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۴۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت و ۳۹ دقیقه، جزر دوم ساعت هشت و ۵۸ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه خواهد بود.