نجات دو گرفتار در برف و کولاک در دلیجان/واژگونی خودرو با یک مصدوم

حمیدرضا اشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته(دوشنبه) دو نفر به علت سقوط خودرویشان به پایین جاده در ارتفاعات روستای مزوش از توابع شهرستان دلیجان، در برف و کولاک گرفتار شده بودند که بلافاصله پس از اطلاع رسانی موضوع، نیروهای امدادی هلال احمر دلیجان به محل اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای هلال احمر شهرستان دلیجان در این عملیات موفق به نجات هر دو نفر از برف و کولاک شدند و هم اکنون حال این دو نفر مساعد است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دلیجان با اشاره به دیگر حادثه اتفاق افتاده در دلیجان بیان کرد: ساعت پنج صبح امروز (سه شنبه) نیز یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر ۲۵ محور دلیجان- قم دچار واژگونی شد.

اشرفی خاطرنشان ساخت: به محض اطلاع از سانحه، نیروهای پایگاه امداد جاده ای همای سعادت دلیجان به محل وقوع حادثه اعزام شدند تا به مصدوم یا مصدومان احتمالی کمک رسانی کنند.

وی تصریح کرد: در این حادثه تنها سرنشین خودروی سمند دچار مصدومیت شده بود که پس از امدادرسانی به مرکز درمانی منتقل شد.