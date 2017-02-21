نشست قرارگاه راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست قرارگاه راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی از اختصاص بودجه مناسب فرهنگی و راهیان نور در سال جاری در این دانشگاه خبر داد.

وی اظهار داشت: راهیان نور یک فعالیت فرهنگی بسیار بزرگ است به خصوص برای نسل جوان که دوران دفاع مقدس را درک نکرده اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: وزارت علوم آمادگی دارد برای تخصیص بودجه و تعیین ردیف اختصاصی راهیان نور در سال های آتی، پیشنهادات ستاد راهیان نور را بررسی و برای عملیاتی شدن آنها اقدام کند.

سردار علی فضلی جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: همه مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای مدیریت هزینه های اردویی برای مشارکت و حضور بیشتر دانشجویان و اساتید در این برنامه انجام دهند.

وی بر لزوم برنامه ریزی برگزاری این اردوها در طول سال و عدم تمرکز برنامه ها در زمان پایان سال اشاره کرد.

ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از حمایت های دانشگاه جامع علمی کابردی برای گسترش کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی تقدیر کرد.

داوود گودرزی رئیس بسیج دانشجویی و دبیر قرارگاه راهیان نور نیز دستور جلسه و محورهای مورد بحث را شامل تشکیل قرارگاه های استانی راهیان نور، تشکیل قرارگاه راهیان نور دانشگاه های ستادی، گزارش راهیان نور علمی کاربردی، ارائه طرح نظرسنجی و افکارسنجی راهیان نور مطرح کرد که اعضا پیشنهادات و نقطه نظرات خود را اعلام و تصمیمات لازم شد.

در این جلسه راهکارهای جلب مشارکت از نهادهای مختلف برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این اردوها مطرح شد.