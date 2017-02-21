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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

وزارت دفاع روسیه؛

پنجمین سامانه موشکی اس ۴۰۰ در حومه مسکو مستقر شد

پنجمین سامانه موشکی اس ۴۰۰ در حومه مسکو مستقر شد

وزارت دفاع روسیه از استقرار پنجمین سامانه موشکی پیشرفته اس ۴۰۰ در حومه شهر مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد: یکی دیگر از ادوات شلیک موشک ضد هوایی که با سامانه موشکی اس ۴۰۰ تجهیز شده است، با هدف دفاع از حریم هوایی پایتخت و مناطق صنعتی روسیه در حومه شهر مسکو مسقر شد.

بر اساس این گزارش، سامانه موشکی مذکور پس از انجام آزمایشات موفقیت آمیز، در اختیار پایگاه دائمی شلیک موشک «کاپوستین یار» در «آستاراخان» واقع در جنوب روسیه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که موشک اس-۴۰۰ سامانه موشکی فوق پیشرفته ای است که در سال ۲۰۰۷ به منظور ساقط کردن هواپیما، موشک کروز و موشک های قاره پیما در فاصله ۴۰۰ کیلومتری و همچنین برای مقابله با اهداف زمینی به کار گرفته شد.

کد مطلب 3913344

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