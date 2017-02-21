نظارت کامل بر نحوه توزیع و قیمت کالاها طی ایام نوروز در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در محل استانداری برگزار شد اظهار داشت: دستگاه های نظارتی بر نحوه توزیع و قیمت کالاها بخصوص کالاهای پرمصرف و کالاهایی که توسط اقشار ضعیف جامعه مصرف می شوند، نظارت لازم را به عمل آورند.

وی درخصوص انتقادات وارده بر توزیع میوه در استان ابراز داشت: توزیع میوه در استان مشکل ساختاری دارد که باید ریشه ای با آن برخورد شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز گفت: همه دستگاه های اجرایی و خدماتی استان برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و همچنین مسافران نوروزی آمادگی لازم را داشته باشند.

حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع نیز در این جلسه با انتقاد از طولانی شدن اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در استان، گفت: اگر با جدیت و همت بالا طرح اجرا می شد، تا حالا نتیجه مطلوب حاصل شده بود.