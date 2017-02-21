  1. استانها
  2. ایلام
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

استاندار ایلام خبر داد:

نظارت کامل بر نحوه توزیع و قیمت کالاها طی ایام نوروز در ایلام

نظارت کامل بر نحوه توزیع و قیمت کالاها طی ایام نوروز در ایلام

ایلام-استاندار ایلام از نظارت کامل بر نحوه توزیع و قیمت کالاها طی ایام نوروز در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در محل استانداری برگزار شد اظهار داشت: دستگاه های نظارتی بر نحوه توزیع و قیمت کالاها بخصوص کالاهای پرمصرف و کالاهایی که توسط اقشار ضعیف جامعه مصرف می شوند، نظارت لازم را به عمل آورند.

وی درخصوص انتقادات وارده بر توزیع میوه در استان ابراز داشت: توزیع میوه در استان مشکل ساختاری دارد که باید ریشه ای با آن برخورد شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز گفت: همه دستگاه های اجرایی و خدماتی استان برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و همچنین مسافران نوروزی آمادگی لازم را داشته باشند.

حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع نیز در این جلسه با انتقاد از طولانی شدن اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در استان، گفت: اگر با جدیت و همت بالا طرح اجرا می شد، تا حالا نتیجه مطلوب حاصل شده بود.

کد مطلب 3913356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها