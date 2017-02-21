تحمل کیفر در استانداری به جای زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طالبی در باره این خبر اظهار کرد: از روز گذشته (اول اسفند ماه) یک زندانی غیر عمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می‌کرد، با همکاری قضات شریف استانی با استناد به مجازات جایگزین حبس این زندانی جرایم غیرعمد، موظف شده است تا پایان مدت حبس خود در استانداری گلستان مشغول به کار شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی مسئولین اجرایی و قضایی استان افزود: از این پس در صدد هستیم زندانیان غیر عمد واجد شرایط را با لحاظ آبرومندی و البته شرایط خاصی که برای برخی شکات و طلبکاران در قانون مقدور هست، زمان حبس آن‌ها را با به کارگیری در بخش‌های مختلف در این امور به کار گیریم.

مدیر نمایندگی این استان یادآور شد: در گلستان کارگروه صیانت از حقوق شهروندی از هفته‎ گذشته و بر اساس آئین‎نامه اجرایی تشکیل جلسه داده و ابلاغ‎های فعالیت در این خصوص هم در شهرستان‎های تابعه از سوی استاندار صادر شده است که در همین زمینه به مانند رسیدگی به وضعیت کودکان کار و احیای محیط‎ زیست، حبس زدایی از زندان‌ها در خصوص محکومان غیرعمد نیز دارای آثار مطلوبی خواهد بود.

طالبی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۱۹ زندانی غیرعمد در این استان تحمل حبس می‌کنند، گفت: از این تعداد ۶ مددجو را بانوان تشکیل می‌دهند که امیدواریم با این سیاست جدید لااقل در مورد نسوان زندانی تحت حمایت ستاددیه رقم محکومان را به صفر نزدیک کنیم.