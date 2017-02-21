قاتل علی آبادی بعد از ۱۱ سال بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان گلستان، معاون قضائی رئیس کل داگستری گفت: به همت تلاش های خالصانه اعضای شورای حل اختلاف علی آباد و پس از برگزاری جلسات متوالی اولیاء دم مقتول در پای چوبه دار بدون قید و شرط رضایت خود را اعلام کردند.

احمد جعفری افزود: ۱۱ سال پیش زن و شوهری به بهانه کفالت فرزندشان برای معافیت از سربازی با نقشه قبلی از همه جدا می شوند اما پس از کفالت گرفتن فرزندشان خانم راضی به رجوح مجدد نمی شود و در یک درگیری همسرش با ضربات چاقو مقتوله را به قتل می رساند.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خاطرنشان کرد: سرانجام با تلاش های دادستانی، دادسرا و اعضا شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول پدر و مادر مقتوله پس از ۱۱ سال و بدون دریافت دیه از حق قصاص شرعی و قانونی خود گذشتند و دامادشان را بخشیدند.

جعفری به این سخن امیر المونین علی (ع) که می فرماید «عفو و گذشت سبب جلب رحمت الهی می شود» اشاره کرد و افزود: قطعا قصاص حق اولیای دم است اما بخشش و گذشت نیکوتر است و لذتی که در گذشت است در انتقام نیست.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان با اشاره به رسالت شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوی اظهار کرد: شورا برای نیل به اهداف شورای حل اختلاف اقدام به تلاش در راستای آزادی محبوسین در پرونده های قتل عمد و غیر عمد و سایر پرونده ها کرده است که خوشبختانه تا کنون توانسته است گامی موثر در این زمینه بردارد.