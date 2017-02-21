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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

با گذشت خانواده مقتول؛

قاتل علی آبادی بعد از ۱۱ سال بخشیده شد

قاتل علی آبادی بعد از ۱۱ سال بخشیده شد

علی آبادکتول- قاتلی که یازده سال در یک قدمی قصاص بود با گذشت خانواده مقتول در علی آبادکتول بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان گلستان، معاون قضائی رئیس کل داگستری گفت: به همت تلاش های خالصانه اعضای شورای حل اختلاف علی آباد و پس از برگزاری جلسات متوالی اولیاء دم مقتول در پای چوبه دار بدون قید و شرط رضایت خود را اعلام کردند.

احمد جعفری افزود: ۱۱ سال پیش زن و شوهری به بهانه کفالت فرزندشان برای معافیت از سربازی با نقشه قبلی از همه جدا می شوند اما پس از کفالت گرفتن فرزندشان خانم راضی به رجوح مجدد نمی شود و در یک درگیری همسرش با ضربات چاقو مقتوله را به قتل می رساند.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خاطرنشان کرد: سرانجام با تلاش های دادستانی، دادسرا و اعضا شورای حل اختلاف شهرستان علی آباد کتول پدر و مادر مقتوله پس از ۱۱ سال و بدون دریافت دیه از حق قصاص شرعی و قانونی خود گذشتند و دامادشان را بخشیدند.

جعفری به این سخن امیر المونین علی (ع) که می فرماید «عفو و گذشت سبب جلب رحمت الهی می شود» اشاره کرد و افزود: قطعا قصاص حق اولیای دم است اما بخشش و گذشت نیکوتر است و لذتی که در گذشت است در انتقام نیست.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان با اشاره به رسالت شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوی اظهار کرد: شورا برای نیل به اهداف شورای حل اختلاف اقدام به تلاش در راستای آزادی محبوسین در پرونده های قتل عمد و غیر عمد و سایر پرونده ها کرده است که خوشبختانه تا کنون توانسته است گامی موثر در این زمینه بردارد.

کد مطلب 3913362

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