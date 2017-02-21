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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر:

محموله ۱۲ میلیارد ریالی کالای قاچاق در بوشهر توقیف شد

محموله ۱۲ میلیارد ریالی کالای قاچاق در بوشهر توقیف شد

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی سه دستگاه تریلر حامل لامپ های ال‌ای‌دی و رول کاغذ به ارزش ۱۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با ورود و خروج کالای قاچاق و برخورد با قاچاقچیان، ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی با رصد اطلاعاتی متوجه شدند، یک محموله بزرک کالای قاچاق با کم اظهاری و اسناد مغایر با حجم واقعی توسط سه دستگاه تریلر در حال انتقال به خارج از استان است که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ شجاعی خاطرنشان کرد: با اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی نامحسوس این سه دستگاه کشنده تریلر پس از شناسایی و توقیف برای بررسی بیشتر به مقر پلیس آگاهی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه محموله های قاچاق کشف شده شامل ۲۵۳ کارتن لامپ ال ای دی  به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۶۸۱ کارتن رول کاغذ دیواری به ارزش ۹ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال بوده است، اظهار داشت: در این رابطه پنج متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 3913369

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